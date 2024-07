Treni, ritardi fino a 2 ore a Firenze per persone sui binari

Treni con ritardi tra 30 e 120 minuti nel nodo ferroviario di Firenze dopo che alcune persone si sono posizionate nei pressi dei binari a Campo di Marte. Le forze dell'ordine, riferisce Rfi, hanno provveduto ad allontanarle e la circolazione ferroviaria è tornata regolare in tarda mattinata. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di "presenze occasionali" di persone non autorizzate a permanere lungo il sedime ferroviario. In tali circostanze, per ragioni di sicurezza, viene bloccato il movimento ferroviario fino alla cessazione delle condizioni di pericolo. La situazione è poi tornata alla regolarità ma c'è da smaltire l'accumulo di rallentamenti della mattina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA