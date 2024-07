Minibus si schianta contro balcone, 13 feriti nel Catanese

Tredici turisti stranieri che tornavano da un'escursione sull'Etna sono rimasti feriti in un incidente stradale a Santa Venerina, nel Catanese. Erano su un minibus che, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un balcone a un piano rialzato. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona, uno è stato prelevato da personale di un elicottero del 118. Nessuno di loro, secondo una prima ricostruzione, sarebbe in pericolo di vita. Sul posto personale medico del 118, Carabinieri della Stazione di Santa Venerina e la Polizia locale, che sta eseguendo anche i rilievi e avviato le indagini sulle cause dell'incidente stradale.



