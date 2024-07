Maltempo: Domenica di piogge e temporali sul nord-ovest

Un sistema perturbato di origine nord-atlantica, transitando sulla Francia interesserà anche parte delle nostre regioni settentrionali, provocando dal primo mattino di domani condizioni di spiccata forte a Nord-Ovest, con fenomeni a prevalente carattere temporalesco: lo rende noto la Protezione civile che segnala a partire dal primo mattino di domani, domenica 21 luglio, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d'Aosta e Piemonte, in rapida estensione alla Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base delle previsioni è stata valutata allerta gialla in Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano e gran parte del Piemonte e della Lombardia.



Nel weekend calo bollini rossi per ondate calore, 11 e 9 città

Oggi e domani scendono a 11 e 9, rispetto alle 17 di venerdì, le città contrassegnate dal bollino rosso. Lo riporta l'aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 città. Sabato 20 luglio le città con bollino rosso sono 11: Ancona, Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Domenica scendono ulteriormente a 9: le stesse città di sabato meno Rieti e Viterbo contrassegnate invece dal bollino giallo. E tornano, sempre domenica, le città bollino verde, quelle di livello zero di rischio, totalmente assenti in questi giorni: sono Brescia, Milano e Torino. "Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione", spiega il ministero della Salute.

