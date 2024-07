Donna in vacanza denuncia per violenza l'uomo che la ospita

La polizia indaga su una presunta violenza sessuale subita da una donna di 48 anni di origini croate. L'abuso sarebbe avvenuto a Sampierdarena. La donna ha raccontato di essere a Genova di passaggio perché diretta ad Ancona da dove avrebbe preso poi un traghetto. Nel capoluogo ligure avrebbe prima passato le notti in un ostello poi, finiti i soldi, avrebbe conosciuto un uomo di 40 anni in spiaggia. Lui si sarebbe offerto di ospitarla e la donna. sempre secondo il suo racconto, ha accettato. Tre giorni dopo sarebbe stata aggredita. Dopo la violenza la donna ha chiamato la polizia ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dove è scattato il protocollo rosa per le vittime di abusi.

I poliziotti hanno interrogato l'uomo che ha raccontato di avere avuto un rapporto consensuale. In attesa di ulteriori riscontri il presunto aggressore è stato denunciato per violenza sessuale.



