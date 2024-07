50 intossicati in Casentino, sono musicisti e gruppo preghiera

Malesseri per una sospetta intossicazione alimentare per circa 50 persone in soggiorno nel Casentino. Sono musicisti che partecipano a un festival, un gruppo di preghiera da Arezzo in pellegrinaggio a Camaldoli e a La Verna, vacanzieri a cercare il fresco dalle città, a partire da Firenze.

Gli intossicati sono ospiti di una struttura alberghiera e hanno iniziato ad avvertire chiari e fastidiosi sintomi legati ad una presunta intossicazione alimentare. I disagi fisici hanno destato preoccupazione per due soggetti più fragili tra loro, un giovanissimo con patologie e un'anziana. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Bibbiena (Arezzo) e poi dimessi.

Gli altri, ragazzi che partecipavano ad un campus musicale ed un gruppo più maturo, sono stati sentiti dai sanitari, che stanno cercando di capire l'esatta causa del malessere. Per alcuni di loro, è intervenuta anche la guardia medica. Sono in corso indagini ed accertamenti medici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA