Trovate ossa di donna in soffitta canonica nel Vicentino

Le ossa di uno scheletro appartenente ad una donna, di un'età compresa tra i 40 e i 50 anni, sono state scoperte nascoste in un sacco nella soffitta della canonica di una parrocchia del vicentino, quella di San Giovanni Battista a Stoccareddo di Gallio. Secondo le analisi dell'anatomopatologo Giovanni Cecchetto, dell'Università di Padova, le ossa sarebbero state nascoste nel sottotetto da almeno 50 anni.

A fare la scoperta è stato il parroco. Nel sacco - riferisce il Giornale di Vicenza - sono stati trovati un teschio e altre parti del corpo. Il sacerdote aveva subito avvisato i carabinieri. All'inizio si era ipotizzato che i resti fossero di un soldato della Grande Guerra dato che nei dintorni della chiesa c'era un cimitero di guerra. La Procura aveva aperto però un fascicolo, senza indagati, per l'ipotesi di occultamento di cadavere. Ora, con i nuovi risultati, che non mostrerebbero comunque lesioni di tipo traumatico nelle parti esaminate, saranno svolti ulteriori accertamenti con esami sul dna.



