Scippo in hotel del Quadrilatero della Moda a Milano, un fermo

Un ragazzo di 23 anni è stato sottoposto a fermo dalla Polizia di Stato, a Milano, con l'accusa di aver commesso uno scippo all'interno di uno dei più famosi hotel di Milano, in via Manzoni, nel cosiddetto Quadrilatero della moda.

Il furto con strappo, messo a segno ai danni di una coppia di turisti nella hall dell''albergo, è avvenuto lo scorso 27 giugno e il fermo a carico del giovane, di origine marocchina, è stato eseguito ieri. A essere strappato dal polso di una cittadina statunitense un orologio Rolex del valore di circa 80 mila euro.

"L'attività di indagine - si legge in una nota - è stata avviata dai poliziotti della squadra Investigativa del Commissariato Centro subito dopo lo scippo che era stato consumato da un giovane ai danni di una turista americana di 60 anni che, insieme al marito 69enne, stava prendendo l'ascensore nella hall dell'albergo. Mediante l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti sono risaliti alla sua identità e, nella tarda mattinata di ieri, l'hanno rintracciato presso un albergo del quartiere Lambrate dove lo hanno visto uscire con diversi bagagli e salire a bordo di un taxi". A quel punto è iniziato un pedinamento fino a Piazzale Giovanni dalle Bande Nere dove il 23enne, una volta sceso, è stato bloccato. Secondo la Polizia, stava andando a prendere un aereo per Colonia, in Germania.

A carico del giovane oltre alcuni selfie scattati indossando proprio quell'orologio anche il presunto tentativo di furto analogo, commesso da lui nello stesso hotel alcuni giorni prima, andato a vuoto ma immortalato dalle telecamere del circuito di videosorveglianza. Ora il 23enne si trova a San Vittore in attesa dell'interrogatorio di convalida.



