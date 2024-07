Pedina una donna e cerca di violentarla, arrestato a Sondrio

Un 24enne è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi a Sondrio con le accuse di lesioni personali, violenza sessuale e rapina ai danni di una donna di 53 anni.

La vittima, che stava tornando a casa attorno a mezzanotte in una strada alla periferia del capoluogo, ha raccontato di essere stata avvicinata da uno sconosciuto che l'ha infastidita e che, dopo essere stato respinto, ha iniziato a seguirla. A quel punto la donna ha imboccato una via laterale per cercare di raggiungere la vicina sede della centrale di un istituto di vigilanza aperto 24 ore su 24 per chiedere aiuto. Prima di arrivarci il 24enne l'ha raggiunta, immobilizzata e scaraventata a terra. Le grida della donna hanno richiamato l'attenzione dei residenti che hanno chiamato il 112 e l'aggressore è fuggito con la borsa della vittima.

Nella notte gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile lo hanno rintracciato e arrestato mentre a piedi si stava allontanando verso la tangenziale, dove probabilmente avrebbe incontrato un complice in auto. La borsa con soldi e cellulare è stata recuperata.

La donna, sotto choc, è stata portata in ospedale: ha una prognosi di alcuni giorni.



