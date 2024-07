Morta l'anziana affetta da West Nile autoctono

E' morta, all'ospedale di Pordenone, la donna di 80 anni, di Chions (Pordenone), che aveva contratto il virus West Nile. Secondo quanto ricostruito dai sanitari, l'anziana non aveva effettuato viaggi, per cui il caso è stato considerato autoctono.

Appena ricoverata, erano state adottate le misure di contenimento della diffusione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Asfo.

Questa mattina sono iniziati gli interventi di disinfestazione nelle vicinanze dell'abitazione della donna, che risiedeva nella frazione di Villotta.

Non risultano, al momento, altre persone contagiate nella zona.



