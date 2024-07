Maria Falcone, Salvatore Borsellino? Meglio ignorarlo

"Non ti curar di lor, ma guarda e passa". Maria Falcone cita Dante per rispondere a Salvatore Borsellino che ha contestato il suo modo di fare antimafia e di commemorare il fratello. "Mi vien quasi da ridere", commenta Maria Falcone in un'intervista video a Diecimedia. "Tutti in Italia mi conoscono, sanno quello che ho fatto. Ho portato a Palermo migliaia di giovani che il 23 maggio hanno avuto la possibilità di dialogare con le istituzioni. Se per il fratello di Paolo Borsellino il miglior modo di fare antimafia è contestare Maria Falcone continui a farlo. Il miglior modo per rispondergli, invece, è ignorarlo".



