Investe volutamente con fuoristrada un giovane e fugge, fermato

Un ventottenne é stato fermato dai carabinieri con l'accusa di avere investito volontariamente col proprio fuoristrada a Cutro, per motivi in corso d'accertamento, un giovane, provocandogli gravi ferite. Il fatto é accaduto la scorsa notte nella frazione "Steccato".

Il giovane investito stava percorrendo a piedi una strada interna del centro del Crotonese. É stato portato dal personale del 118 nell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e ricoverato con prognosi riservata.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Crotone, sotto le direttive della Procura della Repubblica e con il supporto dei militari della Compagnia di Petilia Policastro. L'investitore, identificato grazie ad alcune testimonianze ed alle immagini del sistema di videosorveglianza, é stato rintracciato dai militari a Mesoraca, il centro in cui risiede. É stato fermato e condotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio.

Riguardo i motivi per i quali il ventottenne ha investito il giovane non si esclude, per il momento, alcuna ipotesi.



