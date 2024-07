Nel nodo di Firenze la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa in prossimità di Rovezzano dopo l'intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea dopo inconveniente tecnico alla linea elettrica in seguito al guasto di un treno.

Gli effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni potranno subire rallentamenti fino a 90 minuti, limitazioni e cancellazioni, come si evince dal sito infomobilità di Rfi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA