Brugnaro, 'sono pronto alla mia Via Crucis'

"Sono pronto alla mia Via Crucis".

Così ha affermato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, con indiretto riferimento all'inchiesta per corruzione in cui è indagato, aprendo stamane il Consiglio della città Metropolitana, convocato a Ca' Corner. E' la prima volta che Brugnaro compare in pubblico, da quando si è aperta l'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, che vede 23 persone indagate.

"Qualcuno stasera - ha aggiunto riferendosi all'apertura del ponte votivo per il Redentore - griderà Barabba. Speremo no i me metà in croce", ha concluso in dialetto veneziano.



