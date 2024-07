Borsellino: a Napoli corona di fiori in piazza Municipio

A trentadue anni dalla strage di via D'Amelio l'amministrazione comunale di Napoli ricorda il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta uccisi dalla mafia nell'attentato del 19 giugno 1992 a Palermo.

Una corona di fiori è stata deposta questa mattina in piazza Municipio, nei pressi della lapide sotto l'albero della legalità che ricorda il sacrificio per la giustizia e la democrazia di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e degli agenti delle loro scorte.



