Ata, al via le procedure per 1.435 progressioni di carriera

Partono dalle ore 12 di oggi, venerdì 19 luglio, i termini per partecipare alla procedura valutativa di progressione all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, finalizzata alla copertura di 1.435 posti. Lo rende noto il ministero dell'Istruzione e del Merito. "Con la procedura che si apre oggi, gli assistenti amministrativi che hanno svolto le funzioni di Dsga, contribuendo con particolare impegno al funzionamento delle istituzioni scolastiche, avranno una concreta prospettiva di retribuzione e di carriera. Un altro passo in avanti lungo il percorso di riconoscimento e valorizzazione delle competenze del personale scolastico, decisivo per migliorare la qualità dell'intero sistema scuola", ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara. La procedura, indetta su base regionale, è finalizzata alla copertura di 1.435 posti, destinati alle immissioni in ruolo nell'arco degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

Potranno partecipare gli assistenti amministrativi con laurea magistrale e con almeno 5 anni di esperienza nell'area degli assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione e gli assistenti amministrativi con diploma di Scuola secondaria di II grado e con almeno 10 anni di esperienza nell'area degli assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione. In entrambi i casi, la partecipazione è riservata a chi abbia svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) per almeno tre anni scolastici interi, compreso il 2023/2024, laddove sia stato conferito incarico annuale. Ogni candidato può presentare domanda per una sola regione.



