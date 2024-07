'Tagli agli atenei per 500 milioni', scontro Rettori-Bernini

I fondi per gli atenei rischiano di diminuire di ben 513.264.188 euro: lo prevede la bozza del decreto ministeriale riguardante il Fondo di finanziamento ordinario e i rettori lanciano l'allarme: così è insostenibile coprire persino i costi del personale. La Conferenza dei rettori, che sta incontrando la ministra dell'Università Bernini, propone l'avvio di un tavolo con il governo per discutere possibili riformulazioni degli indicatori di bilancio, che considera 'non più attuali'. Per i rettori, 'l'articolazione del Fondo è superata e c'è un eccesso di vincoli che limitano l'autonomia degli atenei'. Dura la replica di fonti del ministero, che parlano di 'una polemica pretestuosa' e di un comportamento 'in contrasto con qualsiasi tavolo di confronto'.

