Sea Eye soccorre 31 persone, 'minacciati da guardiacoste libico'

In tre operazioni di soccorso la Sea Eye 4 ha preso a bordo 31 migranti che si trovavano su imbarcazioni in difficoltà. Nel corso di un intervento, fa sapere la ong tedesca, "la cosiddetta guardia costiera libica ha dato fuoco alla barca vuota e ci ha circondato due volte a sirene spiegate. Ci hanno chiesto di lasciare la zona, anche se non sono legalmente autorizzati a farlo in acque internazionali e ci hanno seguito a lungo. Si tratta di una chiara intenzione di intimidirci e di causare ulteriore sofferenza a persone già in una situazione vulnerabile. Queste azioni non hanno nulla a che fare con l'assistenza alle persone in pericolo in mare".

Alla nave è stato assegnato il porto di Ortona (Chieti), che raggiungerà sabato sera secondo le previsioni. Con questa indicazione, lamenta la ong, "le autorità italiane accettano che la Sea Eye 4 dovrà viaggiare a lungo e sarà assente dall'area operativa per giorni in un momento in cui le sue capacità di salvataggio sono urgentemente necessarie".



