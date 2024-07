Osapp, a Torino oltre 200 detenuti protestano contro il degrado

C'è stata una protesta ieri sera dei detenuti del carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino, dove circa 270 reclusi su 430 presenti al padiglione C, non sono voluti rientrare nelle sezioni restando nei cortili passeggi.

"Si è trattato - viene spiegato in una nota dell'Osapp - di una manifestazione pacifica, in cui sono state denunciate le condizioni di degrado della struttura, la lentezza burocratica delle procure e della magistratura di sorveglianza. I detenuti hanno chiesto di parlare con il garante nazionale, con i rappresentati del governo in merito ai decreti legge e con un rappresentante del tribunale di sorveglianza. La protesta, come spiega in una nota l'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria, è durata diverse ore.

"Da immemore tempo segnaliamo le gravissime criticità del carcere di Torino e delle restanti carceri italiane tanto che giorno dopo giorno la situazione sta divenendo sempre più grave e pericolosa con rischio per l'incolumità fisica di tutti - spiega il segretario generale Osapp, Leo Beneduci -. Ancora una volta sollecitiamo il ministro Nordio ad assumere urgenti e concreti interventi".



