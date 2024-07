Morti due vigili del fuoco: indagini in corso a Nova Siri

Sono ricominciate stamani, a Nova Siri (Matera) le indagini sulla morte ieri pomeriggio di due Vigili del fuoco - Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, entrambi 45enni di Matera - che erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio.

Sul luogo dell'incendio - che ha distrutto decine di ettari di vegetazione - sono al lavoro i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Policoro (Matera) e i vigili del fuoco del Nucleo investigativo anti-incendio di Potenza. Le indagini sono coordinate dal pm di Matera Annafranca Ventricelli che nelle prossime ore potrebbe disporre l'autopsia sui due cadaveri. In seguito sarà decisa la data dei funerali, in occasione dei quali i Comuni di Matera, di Nova Siri e Policoro dovrebbero proclamare il lutto cittadino.

Lasalata e Martino - che erano in servizio al distaccamento di Policoro del Comando provinciale di Matera - sono morti avvolti dalle fiamme mentre si stavano avvicinando a un casolare di campagna, dove era stata segnalata la presenza di una famiglia con una persona disabile.



