Madre e figlio morti nel Garda, disposta ispezione cadaverica

E' stata disposta l'ispezione cadaverica esterna sui corpi di Hanna Shabratska e Oleksiy, la madre e il figlio di 52 e di 19 anni di origini ucraine ma da due anni residenti a Vallarsa, in Trentino, ritrovati nel pomeriggio nelle acque del lago di Garda, a circa 18 metri di profondità, a poca distanza l'uno dall'altra.

Degli esiti dell'ispezione, che dovrebbero arrivare fra un paio di giorni, verrà informata la procura di Rovereto. Sul caso indagano i carabinieri di Riva del Garda, allertati insieme ai soccorsi dal compagno della donna, preoccupato perché non vedeva ritornare i due dopo la giornata passata al lago, nella serata di martedì 16 luglio. La madre e il figlio sono stati visti per l'ultima volta dalle telecamere verso le 11.20 di martedì, mentre entravano in acqua. Resta da capire la ragione per la quale sono andati a fondo, inghiottiti dalle acqua del Garda.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA