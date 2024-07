Incendio a Tir blocca carreggiata nord A1 tra Firenze e Mugello

Un incendio di un autoarticolato adibito al trasporto di mezzi agricoli sull'A1 stamani ha causato la temporanea chiusura del tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello (Firenze) per agevolare l'intervento dei soccorsi, in particolare dei pompieri che hanno inviato due squadre e due autobotti. L'incendio c'è stato al km 267 e la circolazione è stata bloccata per far raggiungere ai vigili del fuoco il punto di soccorso contromano dal casello di Barberino con la scorta della Polstrada e dalla Società Autostrade. Poi è stata riaperta la corsia di sorpasso in direzione di Bologna e il traffico a cominciato a defluire.

L'incendio ha riguardato la motrice ed è stato spento dai Vigili del fuoco prima che potesse propagarsi al carico trasportato.

Alla Società Autostrade risultano 9 km di coda in aumento a partire dal casello di Firenze Scandicci. La Società consigli ai soli veicoli leggeri diretti a Bologna, consigliamo di uscire a Calenzano percorrere la SP8 Barberinese e rientrare in autostrada a Barberino di Mugello.



