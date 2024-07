Grande incendio in Slovenia, allerta anche in Italia

Le temperature elevatissime di queste ore e il clima secco hanno favorito il divampare, questa mattina, di un incendio vicino al monte Trstelj nel territorio comunale di Kostanjevica na Krasu, sul Carso, in Slovenia. Da quanto si è appreso, stanno già operando circa 100 vigili del fuoco impiegando anche velivoli.

Il rogo è visibile a decine di chilometri di distanza e il fumo interessa anche il territorio italiano, nelle medesime zone martoriate dai devastanti incendi dell'estate 2022: Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Ronchi dei Legionari.

La capitaneria di porto di Monfalcone (GO) ha autorizzato i Canadair sloveni a fare il rifornimento in golfo davanti alla spiaggia di Marina Julia. Vigili del fuoco italiani e Protezione Civile Fvg sono in allerta e pronti a intervenire in supporto dei colleghi d'oltre confine.

Per tenere monitorata la situazione degli incendi boschivi divampati sul Carso sloveno, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha annullato tutti gli impegni istituzionali odierni e sta seguendo di persona l'evolversi della situazione.



