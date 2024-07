12enne sott'acqua in un laghetto nel Vicentino, è gravissimo

Un ragazzino di 12 anni, residente nel Vicentino, si trova ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Vicenza dopo un principio di annegamento oggi pomeriggio nelle acque della Pria ad Arsiero (Vicenza), un luogo caratterizzato da mini-laghetti.

Per cause in corso di accertamento il ragazzino è finito sott'acqua, senza più riuscire ad emergere. Le urla di alcuni presenti, che stavano prendendo il sole, ha fatto scattare il soccorso: il 12enne a fatica è stato portato a riva da altre persone, ma secondo alcune testimonianze sarebbe rimasto immerso per diversi minuti.

Sul posto è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso di Verona, i cui sanitari hanno effettuato sul posto le prime cure per poi trasportare il ragazzo all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è subito stato dirottato nella terapia intensiva pediatrica.



