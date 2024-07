Uccisa e gettata in un carrello, condannato a 20 anni. La madre di Michelle: "Se li merita tutti"

Il tribunale per i Minori di Roma ha condannato a 20 anni di carcere il giovane di origini cingalesi, all'epoca dei fatti 17enne, che il 28 giugno del 2023 ha ucciso a Roma la coetanea Michelle Causo, abbandonando in strada il cadavere in un carello della spesa. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere e vilipendio.

"Con questa sentenza riusciamo un pochino a dare giustizia a Michelle. È la prima volta che un minore prende 20 anni, ma se li merita tutti", afferma la madre di Michelle, assistita dal legale Antonio Nebuloso. "Adesso andiamo avanti, ho un altro figlio e mi dovrò dedicare completamente a lui", ha concluso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA