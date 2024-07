Procuratore Venezia, ci saranno sviluppi ma mafia non c'entra

"Per quanto riguarda l'inchiesta su Venezia le indagini sono in corso, sicuramente ci saranno degli sviluppi, ma non sono emersi collegamenti di alcun tipo con la criminalità organizzata, era un'attività autonoma". Così il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, ascoltato in commissione antimafia.

Cherchi ha spiegato che "dalle ultime notizie emerse non c'è alcun elemento per collegare l'indagine alla criminalità organizzata, si tratta di fenomeni ascrivibili a singoli soggetti, non c'è alcun evidenza di rapporti con la criminalità organizzata".



