Muore carbonizzato in auto per un rogo di sterpaglie

Muore carbonizzato nella sua auto che va in fiamme. Una vera e propria tragedia quella che è capitata ad un 93enne di Cocullo che è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco di Sulmona, questo pomeriggio, dopo un incendio di sterpaglie divampato nelle campagne di Goriano Sicoli, in provincia dell'Aquila. I pompieri hanno spento le fiamme e hanno notato una Panda vecchio modello che era rimasta coinvolta nel rogo. All'interno c'era il cadavere dell'anziano.

Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause che hanno generato l'incendio.

Alla base della tragedia, secondo i pompieri e le forze dell'ordine, potrebbe esserci un incidente che ha generato un corto circuito. L'anziano non è riuscito ad uscire dall'abitacolo.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sulmona che hanno informato immediatamente la procura della Repubblica.



