Malore in piscina a Fermo, 17enne deceduto dopo tre giorni

Non ce l'ha fatta il 17enne Leonardo Belladonna, il suo cuore ha smesso di battere all'ospedale Torrette di Ancona, ieri sera. Il giovane fermano era stato ricoverato nel nosocomio dorico sabato notte dopo aver accusato un malore mentre si trovava nella piscina di una struttura ricettiva di Ponzano di Fermo. Era stato soccorso, poco dopo la mezzanotte di sabato, dai sanitari della Croce verde di Fermo, allertati dagli amici di Belladonna con cui il 17enne stava festeggiando un compleanno. I sanitari erano riusciti a far ripartire il cuore del ragazzo poi la disperata corsa in ospedale e il trasferimento al Torrette. Il giovane era ricoverato in Rianimazione: i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma le sue condizioni, apparse subito gravissime, ieri sera sono precipitate quando il suo cuore ha cessato di battere I carabinieri, intervenuti sabato notte nella struttura insieme ai sanitari, non avrebbero ravvisato irregolarità o responsabilità di terzi. Tutto lascia pensare che si sia trattato di una tragica fatalità. Ancora da definire la dinamica dei fatti. Il giovane potrebbe aver accusato il malore mentre era nella piscina, o esserci caduto dentro proprio a causa del mancamento.

I carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni ma dalle loro parole non è emersa una chiara ricostruzione. Alcuni amici del ragazzo lo avevano soccorso e adagiato sul bordo della piscina.

I sanitari lo avevano rianimato. Ma purtroppo dopo tre giorni di agonia, è deceduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA