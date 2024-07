Collisione fra barche all'Elba, soccorsa famiglia di 4 persone

Collisione tra due unità da diporto a motore all'isola d'Elba fra la spiaggia dell'Innamorata e quella di Morcone, vicino a Capoliveri (Livorno). Accertamenti sono in corso ma al momento la capitaneria di porto ricostruisce che c'è stato un violento urto tra due natanti, di circa 9 e 6 metri. Da quello più piccolo sono stati sbalzati in acqua i genitori e le loro figlie adolescenti, mentre la barca ha subito l'apertura di una falla che ha compromesso la galleggiabilità.

Gli occupanti dell'altra imbarcazione hanno dato i primi soccorsi prendendo a bordo i naufraghi, in attesa di una motovedetta della guardia costiera da Portoferraio e di un'altra di ritorno da una pattuglia a Pianosa. Inviato anche il battello pneumatico dislocato a Marina di Campo.

I quattro sono rimasti lievemente infortunati. Portati a terra sono stati assistiti dal 118. Il natante con la falla è stato trainato in spiaggia, evitando qualsiasi tipo di danno ambientale sia perché non è affondato sia perché non c'è stato versamento in mare del carburante.



