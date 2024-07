Ambulanza travolta durante soccorso in Veneto, feriti gravi

L'equipaggio di un ambulanza del Suem 118 è stato travolto da un'auto mentre era impegnato lungo la Transpolesana, a Giacciano (Rovigo), nel soccorso di alcuni automobilisti coinvolti in un precedente incidente. Vi sono alcuni feriti, anche gravi, trasportati in ospedale con l'elicottero. "Ho appena ricevuto - dice il presidente del Veneto Luca Zaia - la notizia di un grave incidente che ha coinvolto un'ambulanza del Suem di Rovigo. L'equipaggio era impegnato in un'operazione di soccorso nel Comune di Giacciano, l'ambulanza è stata travolta da un'automobile privata, causando feriti tra il personale sanitario a bordo". "Seguo con apprensione l'evolversi della situazione, che appare molto grave" aggiunge Zaia, esprimendo solidarietà e vicinanza agli operatori feriti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA