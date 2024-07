Verso divieto di navigazione a ridosso della Grotta Azzurra

La proposta del sindaco di Anacapri, Franco Cerrotta, di installare una serie di boe a cento metri dalla costa dalla Grotta Azzurra e da Cala Ventroso per inibire la navigazione a motore, è stata "accolta positivamente" dal direttore marittimo della Campania, l'ammiraglio ispettore Pietro Giuseppe Vella, durante un incontro svoltosi a Napoli e al quale hanno partecipato anche il comandante dell'Ufficio circondariale marittimo di Capri Francesco Potenzieri, lo stesso sindaco di Anacapri Cerrotta e l'assessora alla Risorsa Mare Manuela Schiano.

La navigazione sarà ovviamente consentita al personale autorizzato, come i battellieri che con le loro barche a remi trasportano i turisti, e sarà inibita ai natanti a motore, come i motoscafi e gli yacht che in questo periodo affollano le acque dell'Isola azzurra.

A indurre l'amministrazione comunale di Anacapri a questa scelta è stato il costante pericolo delle imbarcazioni che navigano sotto costa, con la conseguente necessità di prendere iniziative per incrementare la sicurezza della navigazione e della balneazione, oltre alla tutela dell'ambiente.

I rappresentanti delle autorità marittime, secondo quanto si è appreso, hanno manifestato "massima collaborazione" nel supportare in questo senso ogni scelta volta a regolamentare gli spazi marittimi. Ora si attende che la decisione venga formalizzata.

L'ammiraglio Vella e il sindaco Cerrotta hanno entrambi evidenziato "la necessità di tutelare la risorsa mare, non solo tramite il costante controllo da parte delle unità della Guardia costiera e delle altre Forze di polizia, ma anche attraverso scelte condivise e una concreta e incessante opera di sensibilizzazione dell'utenza al rispetto delle più elementari e basilari regole per una corretta e sicura navigazione nelle acque dell'isola".



