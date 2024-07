L'estate in Alto Adige finora troppo umida, +30% di pioggia

"L'estate in Alto Adige, rispetto agli ultimi tre anni, è stata troppo fresca; il 2020 è stato ancora più fresco, ma il 2024 è comunque leggermente sopra la media rispetto alla media a lungo termine. In termini di precipitazioni, invece, è stato chiaramente troppo umido finora, con precipitazioni due giorni su tre, il 30% in più rispetto alla media a lungo termine". Lo comunica sui social il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin in occasione del giro di boa di questa estate.

Ora il tempo è cambiato definitivamente, l'estate è arrivata per restare. Un'alta pressione ci accompagnerà per tutta la settimana, consentendo temporali caldi localizzati, ma un fronte di pioggia vasto non è in vista per il momento. Anche le temperature si manterranno su livelli di stagione, ma non c'è il pericolo di una vera e propria ondata di caldo come quelle che si registrano più a sud, dice Peterlin.



