Il Ministero parte civile per la bomba alla scuola di Polizia

Il Ministero dell'Interno si è costituito parte civile nel processo iniziato in tribunale a Brescia a carico di Juan Antonio Sorroche, l'anarchico catalano ritenuto il responsabile dell'attentato con una bomba esplosa davanti alla sede della Polgai, la scuola di Polizia di Brescia, il 18 dicembre 2015.

Sorroche, già condannato per un attentato a Trento e per quello davanti alla sede della Lega a Treviso, finora si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere.

Il processo è stato aggiornato al 12 settembre.

Fuori dal tribunale, dove è stato aumentato il servizio d'ordine, sono stati esposti due striscione a sostegno dell'anarchico e contro lo Stato.



