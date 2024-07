Contestano il conto a Gallipoli, rissa tra ristoratore e clienti

Polemiche per un contro ritenuto troppo 'salato' e contestazioni per il vino caldo e il pesce surgelato sono state le scintille che hanno fatto scattare una rissa tra una ristoratore di Gallipoli e cinque clienti sulla riviera Armando Diaz.

A calmare gli animi non è bastato neppure abbassare il conto da 265 a 250 euro. Probabilmente l'intento era quello di andare via senza pagare.

Il diverbio, iniziato al tavolo, è finito in poco tempo per strada mentre i passanti, tra cui molti turisti, osservavano perplessi. Al momento non sono state presentate denunce. La rissa è stata filmata da molte persone e il video è diventato virale sui social.



