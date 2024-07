Violenze di Capodanno a Milano, confermate due condanne

La Corte d'Appello di Milano ha confermato le condanne del 20enne Abdel Fatah e del 21enne Mahmoud Ibrahim per la vicenda delle violenze sessuali della notte di Capodanno del 2022 in piazza Duomo.

I giovani, che nel processo di primo grado erano stati condannati rispettivamente a 3 anni e 10 mesi (Fatah) e a 4 anni e 10 mesi (Ibrahim), per l'accusa, avrebbero fatto parte del "branco" che quella notte aggredì diverse ragazze durante i festeggiamenti. Le difese avevano chiesto di assolvere entrambi gli imputati. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato dalla prima sezione penale d'appello, presieduta dalla giudice Flores Tanga.

Dalle indagini, coordinate dal pm Alessia Menegazzo e condotte dalla Squadra mobile, era emerso che quella notte una decina di ragazze erano state circondate da un "muro umano" di giovani che le avevano costrette a subire abusi.

Un altro giovane, Abdallah Bouguedra, 23 anni, è stato già condannato in appello a 5 anni e 10 mesi di reclusione, con la conferma della sentenza di primo grado con rito ordinario.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA