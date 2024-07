Toti, dalla procura ok agli incontri con Salvini e due assessori

La procura di Genova ha dato parere positivo agli incontri chiesti dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari per corruzione dal 7 maggio. Il governatore, tramite il suo avvocato Stefano Savi, ha chiesto di poter vedere il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini oltre ai suoi due fedelissimi assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola.

Il giudice Paola Faggioni potrebbe decidere a stretto giro. È attesa per le prossime ore anche la decisione, sempre del gip, sull'attenuazione della misura per Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'Autorità portuale ed ex ad di Iren.

Signorini è in carcere da oltre due mesi. Il tribunale del Riesame, nei giorni scorsi, aveva accolto la richiesta dei suoi legali Enrico e Mario Scopesi, spiegando però che bisognava trovare una sistemazione idonea e bisognava dare garanzie sul suo sostentamento. L'ex manager pubblico dovrebbe andare in una casa a Genova, il cui affitto verrà pagato dal fratello, insieme alla figlia.

Infine, il Riesame deve decidere a breve sull'istanza presentata dall'imprenditore portuale Aldo Spinelli. I suoi avvocati Sandro Vaccaro e Andrea Vernazza hanno chiesto la sostituzione degli arresti domiciliari con una interdittiva.





