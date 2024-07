Rogo al quadro elettrico,chiuso pronto soccorso policlinico Bari

Il pronto soccorso del policlinico di Bari è attualmente chiuso dopo un incendio che è divampato ieri sera da un quadro elettrico al piano interrato del padiglione Asclepios che alimentava parte del pronto soccorso e il blocco operatorio del padiglione. Circa 60 pazienti che si trovavano in quel momento al pronto soccorso sono stati trasferiti in altri reparti. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio e verso mezzanotte l'emergenza è rientrata.

I tecnici sono al lavoro per il ripristino della rete elettrica principale e degli ambienti interessati. Oggi non verranno effettuati gli interventi programmati nel blocco operatorio di Asclepios.



