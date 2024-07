Latina, a fuoco azienda che distribuisce medicinali a farmacie

Un enorme incendio è scoppiato intorno alle 19 di oggi alla Farla, azienda impegnata nel servizio di distribuzione di medicinali che si trova in via dei Monti Lepini, alle porte della città di Latina. In pochi istanti il rogo ha completamente avvolto l'intero stabilimento della cooperativa delle farmacie laziali, rendendo necessario l'evacuazione di tutto il personale che si trovava al lavoro al suo interno.

Le fiamme stanno tuttora divampando ferocemente, distruggendo il tetto della struttura e tutto ciò che c'era dentro, mentre stanno ancora operando numerosi mezzi dei vigili del fuoco, sul posto con i carabinieri, la protezione civile e due ambulanze.

Fortunatamente, nessuno risulta intossicato, con i lavoratori evacuati prima che la situazione precipitasse. Le cause, al momento, non sono ancora chiare.



