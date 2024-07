Jeff Bezos e Bill Gates in Sardegna coi loro mega yacht

I superyacht di tre fra gli uomini d'affari più ricchi al mondo sono ormeggiati nelle acque tra Olbia e Porto Cervo, in Sardegna.

Qui trascorrono le vacanze Jeff Bezos, Bill Gates e Bernard Arnault: il valore complessivo delle loro imbarcazioni di lusso è di 425 milioni di dollari, quasi il 46% del valore totale dei superyacht posseduti dagli otto più ricchi del mondo.

Koru, l'imbarcazione del patron di Amazon, si trovava prima a Cagliari, poi ha cominciato un crociera lungo la costa orientale della Sardegna, che l'ha portato oggi fra le isole di Molara e Tavolara.

C'è poi lo yacht Symphony di Bernard Arnault, fondatore e Ceo di LVMH, terzo uomo più ricco al mondo con un patrimonio stimato di 200 miliardi di dollari. Symphony è stato avvistato a Cala di Volpe, in Costa Smeralda, con un'escursione, sabato 13 luglio, verso Porto Rafael da cui ha fatto rientro dopo poche ore.

Ed infine lo yacht Wayfinder di Bill Gates, il fondatore di Microsoft, il cui patrimonio è di 135 miliardi di dollari; il suo mega yacht è ormeggiato al largo di Golfo Aranci.

I dati emergono da un'analisi condotta dalla Comunicazione e Centro studi del Cipnes Gallura, in collaborazione con UniOlbia, sulla base dei dati satellitari di VesselFinder sul traffico marittimo mondiale, di superyachtfan.com sul valore dei superyacht.

È in generale il Mediterraneo la destinazione più frequentata dai super ricchi con i loro giganti del mare. Oltre ai tre in Sardegna, a La Spezia è presente lo yacht Musashi di Larry Ellison di Oracle, quarto al mondo con 179 miliardi di patrimonio, e a Positano lo yacht Launchpad di Marck Zuckenberg di Meta, quinto al mondo con 175 miliardi di dollari.



