Due incidenti in A14, 10 feriti di cui gravi una bimba e altri 3

Due gravi incidenti stradali si sono verificati nel pomeriggio sull'A14 all'altezza dei caselli di Rimini, con un bilancio complessivo di dieci feriti di cui quattro gravi e tra questi una bimba di 6 anni con sua madre.

Il primo incidente si è verificato intorno alle 16.50 sulla carreggiata sud dell'A14 km 127 sud tra i caselli di Rimini Nord e Rimini Sud. Coinvolti quattro mezzi: due auto, un furgone e un tir che trasportava una cisterna con amido di mais. Da un'auto i vigili del fuoco di Rimini hanno estratto dalle lamiere una bambina di sei anni, poi trasportata d'urgenza in elisoccorso al Bufalini di Cesena. La piccola viaggiava su una vettura a targa svizzera con la mamma e il papà. Anche la madre è ricoverata con la piccola al Bufalini, entrambe in prognosi riservata in gravi condizioni. Il padre se la caverà con qualche contusione. È stato medicato sul posto insieme a un altro ferito lieve, il conducente del camion. I vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi e 7 unità, sul posto anche personale del 118, polizia autostradale e personale delle Autostrade per l'Italia.

Circa un'ora dopo, intorno alle 18, un altro incidente, conseguenza del primo, si è verificato sempre su carreggiata Sud poco prima del casello A14 di Rimini Nord. Si è trattato di un tamponamento tra camion con sei feriti in totale. Due sono gravi e sono stati trasportati al Maggiore di Bologna, in prognosi riservata. Sono intervenuti i mezzi del 118, un elicottero da Ravenna e uno da Bologna.



