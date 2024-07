Con l'anticiclone africano 39-42°C per almeno 7 giorni

L'anticiclone africano è pronto a innescare probabilmente la settimana più calda dell'estate 2024.

Lo afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it che spiega come "diventerà sempre più potente cone le temperature che insistentemente continueranno ad aumentare mantenendosi, di giorno, sempre sopra i 34-37 gradi su tante città con picchi addirittura di 42-43°C sulle zone interne della Sicilia. Le giornate più roventi saranno quelle di giovedì 18 e venerdì 19 luglio".

"Per quanto riguarda il nord - osserva Sanò - i valori più alti si registreranno al nordest con 37-38°C attesi a Ferrara e 35-36°C a Bologna, Rovigo, Padova e Trieste. Scendendo al centro le città più calde risulteranno Firenze, Roma e Terni con picchi di 38-39°C se non anche 40°C. Proprio in questo periodo - ricorda il metereologo - l'anno scorso la capitale ha battuto il record di caldo. Al sud invece avremo le temperature più bollenti; già si misurano 40°C in Sicilia e in Sardegna, ma questi valori verranno raggiunti anche in Puglia (Taranto e Foggia) e in Basilicata (provincia di Matera), 35-37°C sul resto delle città". "Ma oltre al caldo - conclude Sanò - si dovrà tener conto anche dell'umidità che aumentando provocherà un clima afoso che si farà sentire soprattutto dalla sera quando su gran parte d'Italia si trascorreranno notti tropicali, ovvero con temperature minime che rimarranno sempre sopra i 20°C".

Nel dettaglio - Lunedì 15. Al nord: sole e caldo, qualche temporale sulle Alpi occidentali. Al Centro: sole e caldo prevalente. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

- Martedì 16. Al nord: caldo in aumento. Al centro: soleggiato e clima molto caldo. Al sud: bel tempo e caldo.

- Mercoledì 17. Al nord: sempre sole e caldo ancora in aumento.

Al centro: soleggiato e picchi di caldo di 38°C. Al sud: caldo intenso con picchi di 40°C.

Tendenza: sempre soleggiato e caldo in intensificazione.



