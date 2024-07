Classifica gradimento sindaci, Bucci precipita al 67^ posto

Il sindaco di Genova Marco Bucci perde punti piazzandosi al 67^ posto (su 80) nella classifica sul gradimento dei sindaci e dei presidenti di Regione stilata dal Sole 24 ore in base alla rilevazione di Noto sondaggi. Bucci ha perso 7,5 punti rispetto allo scorso anno e 6,5 rispetto all'inizio del secondo mandato. Il governatore Giovanni Toti, che si trova ai domiciliari per corruzione e sospeso dalla carica, risulta non classificato per decisione dell'istituto di sondaggi.

In base alla classifica sull'indice di gradimento dei sindaci dei capoluoghi di provincia, Marco Bucci piace oggi al 49% dei genovesi a fronte del 56,5% registrato nel 2023 e al 55,5% delle preferenze del 2022. Il sindaco, tra i liguri, che piace di più è quello di Imperia Claudio Scajola che si trova al quarto posto della classifica nazionale. Scajola, sindaco civico e di centrodestra, ha ottenuto un 60% di gradimento, con tre punti percentuali in meno rispetto allo scorso anno.

Il sindaco di Savona Marco Russo (centrosinistra), è al 14^ posto: secondo il governance poll è apprezzato dal 58,5% dei savonesi, un punto e mezzo in più rispetto all'anno scorso, ma 3,8 punti in meno rispetto ai voti conquistati nel 2021. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini (centrodestra) si colloca al 37^ posto ma con il suo 54,4% migliora di 0,9 punti il risultato elettorale del 2022.



