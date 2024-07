Auto bloccate a Cogne, boom di richieste dei turisti

"Verranno prese in considerazione tutte le richieste" di recuperare le circa 700 auto rimaste bloccate a Cogne dopo l'alluvione del 29 giugno scorso che ha isolato il paese. Lo precisa in una nota la Regione Valle d'Aosta "in considerazione del grande numero di chiamate ricevute oggi al numero messo a disposizione dal Comune di Cogne per raccogliere le richieste di coloro che nella giornata di domenica 21 luglio sono interessati a salire nella località turistica con mezzi dell'amministrazione regionale organizzati a convoglio". I veicoli erano rimasti parcheggiati mentre i proprietari evacuati in elicottero.

"L'apertura di una 'finestra straordinaria' su viabilità di cantiere ancora sterrata nei tratti colpiti dall'alluvione è stata predisposta proprio - sottolinea la Regione - per coprire le esigenze di coloro che hanno necessità di recuperare la propria auto. In funzione di questo il Comune ha messo a disposizione tre operatori per rispondere al telefono".

Quindi "avendo oggi dato seguito a 120 richieste, ma non essendo riusciti ad evadere tutte le chiamate in attesa, poiché le istanze richiedono tempo per le opportune verifiche e per rispondere alle domande varie, l'indicazione del Comune è di riprovare nei prossimi giorni, ricordando che c'è tempo fino a venerdì 19 alle ore 18 per comunicare la propria adesione all'iniziativa".

In conclusione "l'amministrazione regionale e l'amministrazione del Comune di Cogne si scusano per il disagio e ringraziano tutti per lo spirito di collaborazione con cui viene affrontata l'emergenza".



