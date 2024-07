Sfilata d'abiti da sposa, lui sale sul palco e fa la proposta

Non doveva nemmeno partecipare alla sfilata di abiti da sposa storici organizzata nell'oratorio di Trucazzano, la cittadina del Milanese dove si è trasferita da poco insieme al fidanzato. Ma una vicina sfilava e le ha chiesto se anche lei voleva fare la modella per questa iniziativa, che ha ridato vita a oltre sessanta abiti messi a disposizione dalle signore del paese: il vestito più antico del 1932, il più recente del 2005, il più commovente quello di Sonia Balconi, vittima di femminicidio nel 2010 quando venne uccisa da un uomo che si era invaghito di lei anni prima, indossato dalla sorella Lidia.

Così ha accettato e alla sfilata è arrivata una sorpresa inaspettata. Alla sua terza e ultima uscita è infatti salito, inatteso, sul palco il fidanzato che si è messo in ginocchio e le ha fatto la proposta di matrimonio.

Una decisione presa all'ultimo. La coppia da tempo parlava di matrimonio. Uno degli organizzatori aveva detto che gli sarebbe piaciuto ci fosse stata la proposta. E la sorella di lei, senza dirle nulla, ha raccontato che lei e il compagno ne stavano parlando.

Da qui la telefonata per chiedere al ragazzo se voleva approfittare dell'occasione per una proposta di matrimonio insolita e il suo arrivo di corsa all'appuntamento.



