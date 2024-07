Giocano in riva al Brenta,due ragazzini travolti da corrente

Due ragazzi sono scomparsi questo pomeriggio nelle acque del Brenta, a San Martino di Lupari (Padova), mentre stavano giocando a pallone in una spiaggetta lungo il fiume. Finora le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco non hanno avuto esito. Pare che uno dei due ragazzi si fosse immerso nell'acqua per cercare di recuperare il pallone.

Quando l'amico ha visto che era in difficoltà, si è tuffato per tentare di aiutarlo, ma è stato portato via a sua volta dalla corrente.



