Ad Ischia donna trovata morta in una scarpata vicino casa

Una donna di circa 30 anni di età è stata trovata morta stamattina a Barano d'Ischia, nella zona del Vatoliere, in una scarpata a poca distanza dalla sua abitazione.

A dare notizia del ritrovamento del cadavere della 30enne, non originaria dell'isola, sarebbe stato il compagno che ha avvisato i carabinieri della locale stazione che, una volta arrivati sul posto e visionato il cadavere, hanno richiesto l'intervento del medico legale.

I militari intendono infatti determinare con certezza le cause del decesso che, al momento, sono state giudicate accidentali anche se la donna risulterebbe caduta da una altezza poco elevata.



