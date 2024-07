Si schianta al casello dell'A8 e muore in auto tra le fiamme

Una macchina ha preso fuoco poco prima delle 8.30 di oggi lungo l'Autolaghi all'altezza della barriera di Gallarate, in provincia di Varese. L'automobilista di 53 anni che si trovava a bordo è morto. La vettura si sarebbe scontrata all'altezza della barriera. Le cause sono ancora in corso di accertamento. La macchina stava viaggiando in direzione Varese.

Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e 118. Per consentire i soccorsi sono stati chiusi chiuso il casello e le corsie in direzione Milano con svolta obbligatoria al bivio in direzione del casello di Besnate. Il traffico è rallentato con lunghe code in entrambe le direzioni.



