Nel Napoletano donna cade dal balcone di casa, giù per 4 metri

E' caduta dal balcone di casa, da un'altezza di circa 4 metri, mentre era impegnata in lavori domestici. E' accaduto stamattina a Vico Equense: ora la 62enne è ricoverata all'ospedale del Mare in prognosi riservata ma non sembra essere in pericolo di vita.

I carabinieri della stazione di Vico Equense sono intervenuti in via Paradiso. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che le cause siano verosimilmente riconducibili ad una caduta accidentale. La 62enne avrebbe perso l'equilibrio precipitando dal parapetto del balcone della propria abitazione.





