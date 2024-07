Frana sulla statale a Cannobio, evacuato un campeggio

A causa delle forti piogge, una frana si è staccata nel tardo pomeriggio di ieri a Cannobio (Verbano-Cusio-Ossola), riversando massi, tronchi d'albero e fango sulla strada statale 631 della Valle Cannobina, che è ancora chiusa al traffico. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il campeggio posto a valle della sede stradale, e interessato in parte dal movimento franoso, è stato evacuato a scopo precauzionale.

La frana ha interessato l'intera sede stradale. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Verbania, l'elicottero Drago 141 arrivato da Malpensa per un sorvolo, carabinieri, protezione civile, personale Anas e i sindaci di Valle Cannobina, Luigi Spadone, e di Cannobio, Gianmaria Minazzi.

Questa mattina è previsto un briefing alla presenza di un geologo, per valutare la sicurezza dell'area in previsione dei lavori di sgombero dei detriti e l'eventuale rientro dei turisti al campeggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA