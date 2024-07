Ciclista investito a Udine, portato d'urgenza in ospedale

Ciclista investito a Udine all'altezza della rotonda tra viale Vat, via Gorizia e via monte festa. E' successo questa mattina alle 7 e 15. La persona a bordo della bicicletta, un uomo di 66 anni, è stata investita da un veicolo biposto elettrico. Alla guida un uomo di 56 anni che percorreva viale Vat in direzione nord. Il ciclista ha fatto un volo finendo sul marciapiede al lato opposto dell'intersezione.

E' stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia.



