Annuncio affitto di una casa al mare su Facebook ma era truffa

Il prezzo era conveniente e la trattativa doveva concludersi in fretta, altrimenti l'offerta sarebbe terminata. Ma la casa al mare che da un annuncio su Facebook sembrava essere l'affare dell'estate, altro non era che una truffa.

E' quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Cusano Mutri (Benevento), a conclusione di indagini scaturite dalla querela presentata da un cittadino per truffa avvenuta su social network: denunciati alla competente Autorità Giudiziaria un 58enne e una 39enne, di origini calabresi, già noti alle forze dell'ordine per i medesimi fatti.

In concorso tra loro, dopo aver pubblicato sul Facebook un falso annuncio di affitto di una casa vacanze sulle spiagge calabresi, hanno raggirato il malcapitato che, attratto dal prezzo conveniente e spronato a concludere la trattativa in fretta per non perdere la buona occasione, ha inoltrato con bonifico la somma di 390 euro a titolo di caparra. Solo dopo qualche giorno, constatando l'irreperibilità dei due furfanti e resosi conto quindi di essere stato truffato, si è rivolto ai carabinieri per denunciare i fatti.



